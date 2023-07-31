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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Климин Фома Сергеевич

Отец ребёнка: Климин Сергей Герасимович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Климин Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Климин Ананий Сергеевич

Отец ребёнка: Климин Сергей Герасимович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Климин Александр

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Климин Федосей

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Климин Касьян

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
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