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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Климин Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Климин Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Климин Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Климин Федосей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Климин Касьян
Отец ребёнка: не указан