Ролдугина Домника Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугина Домника Ксенофонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1871

Дочь: Елена Лукьянова

Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.09.1873

Сын: Ролдугин Фока Лукьянов

Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Параскева Лукьянова

Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.01.1879

Дочь: Домника Лукьянова

Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Акилина Лукьянова

Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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