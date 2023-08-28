Ролдугина Домника Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1871
Дочь: Елена Лукьянова
Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров
Рождение ребёнка
21.09.1873
Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Параскева Лукьянова
Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров
Рождение ребёнка
06.01.1879
Дочь: Домника Лукьянова
Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Акилина Лукьянова
Отец ребёнка: Ролдугин Лукьян Александров
Смерть
Неизвестно