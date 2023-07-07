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Тюрин Егор Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Тюрин Пётр ПРОВЕРИТЬ ОТЦА

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1901

Жена: Тюрина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Тюрин Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
09.11.1904

Дочь: Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
13.09.1908

Дочь: Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Тюрин Григорий Егорович

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
16.06.1912

Сын: Тюрин Иван Егорович

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
20.04.1917

Сын: Тюрин Василий Егорович

Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Ксения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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