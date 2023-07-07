Тюрин Егор Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Тюрин Пётр ПРОВЕРИТЬ ОТЦА
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1901
Жена: Тюрина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Тюрин Фёдор Егорович
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
09.11.1904
Дочь: Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
13.09.1908
Дочь: Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
27.09.1910
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
16.06.1912
Сын: Тюрин Иван Егорович
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
20.04.1917
Мать ребёнка: Тюрина Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Ксения Сергеевна
Смерть
Неизвестно