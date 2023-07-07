Тюрина (Шивакова) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Шивакова) Ксения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Шиваков Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1901

Муж: Тюрин Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Тюрин Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1904

Дочь: Стефанида Егоровна

Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
13.09.1908

Дочь: Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Тюрин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1912

Сын: Тюрин Иван Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
20.04.1917

Сын: Тюрин Василий Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно
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