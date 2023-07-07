Тюрина (Шивакова) Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Шиваков Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1901
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Тюрин Фёдор Егорович
Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1904
Дочь: Стефанида Егоровна
Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1908
Дочь: Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1910
Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1912
Сын: Тюрин Иван Егорович
Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1917
Отец ребёнка: Тюрин Егор Георгий Петрович
Смерть
Неизвестно