Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Аникей Макеевич

Отец ребёнка: Макей Харитонович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михаил Макеевич

Отец ребёнка: Макей Харитонович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Захар Макеевич

Отец ребёнка: Макей Харитонович

Смерть
1766
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