Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Аникей Макеевич
Отец ребёнка: Макей Харитонович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Михаил Макеевич
Отец ребёнка: Макей Харитонович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Захар Макеевич
Отец ребёнка: Макей Харитонович
Смерть
1766