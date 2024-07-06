Реткин Тит Трофимов 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Реткин Тит Трофимов

Место рождения

Д.Займище на кортюгенском Раменье

Дата рождения

1713

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Реткин Трошка Иванов

Мать: не указана

Д.Займище на кортюгенском Раменье
Рождение ребёнка
1732

Сын: Реткин Семен Титов

Мать ребёнка: Ляпунина Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Титов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1756

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