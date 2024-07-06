Реткин Тит Трофимов
Место рожденияД.Займище на кортюгенском Раменье
Дата рождения1713
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Реткин Трошка Иванов
Мать: не указана
Д.Займище на кортюгенском Раменье
Рождение ребёнка
1732
Сын: Реткин Семен Титов
Мать ребёнка: Ляпунина Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Титов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1756