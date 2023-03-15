Radziwiłł, Dembińska (Wandalin-Mniszech) Izabela Elzbieta
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1790
Дата смерти13.09.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1790
Бракосочетание
15.03.1809
Супруг(-а): Teofila Radziwiłł (Morawska h. Dąbrowa)
Развод
1809
Супруг(-а): Доминик Иероним Радзивилл
Рождение ребёнка
15.08.1814
Дочь: De Zich Maria Clara
Отец ребёнка: Radziwiłł Na Nieświeżu I Ołyce H Trąby Odm Dominik Hieronim
Bártfa - Bardejov, Sáros vármegye (present Eperjesi kerület Prešov Region), Magyarország - Hungary (present Slovakia)
Бракосочетание
01.11.1814
Супруг(-а): Isabella (Elżbieta) Gräfin von Demblin, Marquise de Ville, Freiin von Canon und von Rupp (Gräfin Miszeck-Vandalin)
Рождение ребёнка
18.04.1819
Сын: Von Demblin De Ville, Von Canon Und Von Rupp Henryk Józef
Отец ребёнка: Graf Von Demblin, Marquis De Ville, Freiherr Von Canon Und Von Rupp Philipp Gabriel
Wilna, Polen
Смерть
13.09.1852