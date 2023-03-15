Radziwiłł, Dembińska (Wandalin-Mniszech) Izabela Elzbieta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Radziwiłł, Dembińska (Wandalin-Mniszech) Izabela Elzbieta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1790

Дата смерти

13.09.1852

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1790

Отец: Wandalin-Mniszech Michal Filip

Мать: Potocka, Mniszech Z Witkowic Urszula Maria

Бракосочетание
15.03.1809

Муж: Radziwiłł Na Nieświeżu I Ołyce H Trąby Odm Dominik Hieronim

Супруг(-а): Teofila Radziwiłł (Morawska h. Dąbrowa)
Развод
1809

Муж: Radziwiłł Na Nieświeżu I Ołyce H Trąby Odm Dominik Hieronim

Супруг(-а): Доминик Иероним Радзивилл
Рождение ребёнка
15.08.1814

Дочь: De Zich Maria Clara

Отец ребёнка: Radziwiłł Na Nieświeżu I Ołyce H Trąby Odm Dominik Hieronim

Bártfa - Bardejov, Sáros vármegye (present Eperjesi kerület Prešov Region), Magyarország - Hungary (present Slovakia)
Бракосочетание
01.11.1814

Муж: Graf Von Demblin, Marquis De Ville, Freiherr Von Canon Und Von Rupp Philipp Gabriel

Супруг(-а): Isabella (Elżbieta) Gräfin von Demblin, Marquise de Ville, Freiin von Canon und von Rupp (Gräfin Miszeck-Vandalin)
Рождение ребёнка
18.04.1819

Сын: Von Demblin De Ville, Von Canon Und Von Rupp Henryk Józef

Отец ребёнка: Graf Von Demblin, Marquis De Ville, Freiherr Von Canon Und Von Rupp Philipp Gabriel

Wilna, Polen
Смерть
13.09.1852
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