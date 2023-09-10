Петрик (Машук) Дарья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1786 ст.
Дочь: Петрик Анастасия Марковна
Отец ребёнка: Петрик Марк Павлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Разуменко Анна Марковна
Отец ребёнка: Петрик Марк Павлович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Петрик Марк Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрик Марк Павлович
Смерть
Неизвестно