Петрик (Машук) Дарья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрик (Машук) Дарья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1786 ст.

Дочь: Петрик Анастасия Марковна

Отец ребёнка: Петрик Марк Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Разуменко Анна Марковна

Отец ребёнка: Петрик Марк Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Петрик Григорий Маркович

Отец ребёнка: Петрик Марк Павлович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрик Марк Павлович

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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