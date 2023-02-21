Альпова (Веснина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альпова (Веснина) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Агния Степановна

Отец ребёнка: Альпов Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Альпов Стефан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1900
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