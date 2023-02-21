Альпова (Веснина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Агния Степановна
Отец ребёнка: Альпов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Альпов Стефан Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1900