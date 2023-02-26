(Goerst) Madelaine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Goerst) Madelaine

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Место рождения

France

Дата рождения

27.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1823

Отец: Goerst Jacques

Мать: Anne

France
Смерть
Неизвестно
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