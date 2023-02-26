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(Goerst) Madelaine
(Goerst) Madelaine
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Место рождения
France
Дата рождения
27.03.1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Goerst Jacques
1784 г.р.
Мать
(Müller) Anne
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1823
Отец:
Goerst Jacques
Мать:
Anne
France
Смерть
Неизвестно
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