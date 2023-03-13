Федосеева Марья (Маремьяна)
Место рождениядеревни Печерской
Дата рождения1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Иванъ Евстифеевъ
Мать: Марьяна Иванова
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федосеевъ Андрей
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
31.01.1809
Сын: Григорьевъ Василий
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
22.05.1811
Сын: Григорьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Григорьева Наталья
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Суровцова Прасковья
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1816
Сын: Григорьевъ Павелъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
08.02.1820
Сын: Федосеевъ Федоръ
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
08.02.1820
Сын: Григорьевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьевъ Федосей