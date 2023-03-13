Федосеева Марья (Маремьяна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Марья (Маремьяна)

Место рождения

деревни Печерской

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Иванъ Евстифеевъ

Мать: Марьяна Иванова

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федосеевъ Андрей

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Рождение ребёнка
31.01.1809

Сын: Григорьевъ Василий

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Рождение ребёнка
22.05.1811

Сын: Григорьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Григорьева Наталья

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Суровцова Прасковья

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1816

Сын: Григорьевъ Павелъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1820

Сын: Федосеевъ Федоръ

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1820

Сын: Григорьевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Григорьевъ Александръ

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Григорьевъ Федосей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьевъ Федосей

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