Старкова Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Старков Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Старков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Старков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Старков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Старков Иосиф Терентьевич
Отец ребёнка: Старков Терентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно