Тимофеева Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1947

Сын: Успенский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Успенский Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1951

Сын: Успенский Валерий Иванович

Отец ребёнка: Успенский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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