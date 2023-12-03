Тимофеева Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1947
Сын: Успенский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Успенский Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1951
Сын: Успенский Валерий Иванович
Отец ребёнка: Успенский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно