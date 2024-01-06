Мистюкова (Бритикова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мистюкова (Бритикова) Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1886

Дата смерти

07.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1886

Отец: Бритиков Павел Петрович

Мать: Бритикова Варвара Саввина

Рождение ребёнка
18.04.1916

Сын: Мистюков Георгий Петрович

Отец ребёнка: Мистюков Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.05.1918

Дочь: Сукочёва Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Мистюков Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Мистюков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Мистюков Пётр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мистюков Пётр Леонтьевич

Смерть
07.04.1964
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