Мистюкова (Бритикова) Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1886
Дата смерти07.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1886
Отец: Бритиков Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1916
Сын: Мистюков Георгий Петрович
Отец ребёнка: Мистюков Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.05.1918
Дочь: Сукочёва Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Мистюков Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Мистюков Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Мистюков Пётр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1964