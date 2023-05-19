Заводько (Деева) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти22.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1838
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Заводько Филипп Кондратьевич
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Штокина Прасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
31.07.1851
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
05.10.1853
Сын: Заводько Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1855