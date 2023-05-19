Заводько (Деева) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводько (Деева) Александра Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1808

Дата смерти

22.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1838

Муж: Заводько Кондрат Каллиникович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Заводько Филипп Кондратьевич

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Штокина Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
31.07.1851

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
05.10.1853

Сын: Заводько Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1855
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