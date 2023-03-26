Аникеева Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеева Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1913 ст.

Сын: Аникеев Константин Семёнович

Отец ребёнка: Аникеев Семён Григорьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникеев Семён Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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