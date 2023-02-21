Михайлова Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1966
Отец: Бойков Анатолий Егорьевич
Мать: Бойкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1983
Дочь: Нахтман Ксения Владиславовна
Отец ребёнка: Михайлов Владислав Василевич
Рождение ребёнка
15.04.1989
Дочь: Филаретова Елена Владиславовна
Отец ребёнка: Михайлов Владислав Василевич
Бракосочетание
Неизвестно