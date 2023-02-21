Михайлова Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Надежда Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1966

Отец: Бойков Анатолий Егорьевич

Мать: Бойкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1983

Дочь: Нахтман Ксения Владиславовна

Отец ребёнка: Михайлов Владислав Василевич

Рождение ребёнка
15.04.1989

Дочь: Филаретова Елена Владиславовна

Отец ребёнка: Михайлов Владислав Василевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владислав Василевич

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