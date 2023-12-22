Киселёва (Скарина) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1877 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.
Дочь: Киселёва Анна Николаевна
Отец ребёнка: Киселёв Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Дочь: Киселёва Мария Николаевна
Отец ребёнка: Киселёв Николай Кузьмич
Смерть
Неизвестно