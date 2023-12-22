Киселёва (Скарина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Скарина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Щелкуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

26.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1877 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Щелкуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Киселёв Николай Кузьмич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.

Сын: Киселёв Иван Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Кузьмич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.

Дочь: Киселёва Анна Николаевна

Отец ребёнка: Киселёв Николай Кузьмич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Дочь: Киселёва Мария Николаевна

Отец ребёнка: Киселёв Николай Кузьмич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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