Абдюшева (Абдюшева) Латифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мухаметзянова Фатима
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мухаметзян
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно