Абдюшева (Абдюшева) Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдюшева (Абдюшева) Латифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухаметзянов Мухамедъяр

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мухаметзянова Фатима

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мухаметзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинов Мухаметзян

Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно