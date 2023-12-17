Телегин Гавриил Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1874 ст.
Дата смерти25.09.1939
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1874 ст.
Отец: Телегин Давыд Иосифов
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Фонд 627 Опись 273 Дело 113, стр. 197 об, 198
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.
Дочь: Телегина Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.
Сын: Телегин Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
18.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева
Смерть
25.09.1939