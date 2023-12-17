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Телегин Гавриил Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1874 ст.

Дата смерти

25.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1874 ст.

Отец: Телегин Давыд Иосифов

Мать: Телегина Хрiстиния Флорова

Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Жена: Телегина Евдокия Артемьева

Фонд 627 Опись 273 Дело 113, стр. 197 об, 198
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Сын: Телегин Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.

Сын: Телегин Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.

Сын: Телегин Исидор Гаврилов

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.

Дочь: Телегина Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.

Сын: Телегин Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Телегин Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
18.03.1912 ст.

Сын: Телегин Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Телегина Евдокия Артемьева

Смерть
25.09.1939
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