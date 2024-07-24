Макаров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1984
Сын: Макаров ВАСИЛИЙ Викторович
Мать ребёнка: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
04.03.1988
Сын: Макаров СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
21.06.1999
Мать ребёнка: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА