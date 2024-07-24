Макаров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
26.06.1984

Сын: Макаров ВАСИЛИЙ Викторович

Мать ребёнка: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
04.03.1988

Сын: Макаров СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
21.06.1999

Сын: Макаров СЕМЕН ВИТАЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Макарова ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

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