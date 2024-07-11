Александрова (Матвеева) Неонила Фроловна
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Бракосочетание
26.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1833 ст.
Сын: Лаврентьев (Иванов) Симеон Парфенович
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.
Сын: Лаврентьев (Иванов) Лаврентий Парфенович
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Смерть
Неизвестно