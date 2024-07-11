Александрова (Матвеева) Неонила Фроловна 1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова (Матвеева) Неонила Фроловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Александров Фрол Матвеевич

Мать: Лаврентьева (Космина) Прасковья Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1827 ст.

Муж: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1833 ст.

Сын: Лаврентьев (Иванов) Симеон Парфенович

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.

Сын: Лаврентьев (Иванов) Лаврентий Парфенович

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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