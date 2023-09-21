Воробьева Феона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Малюгин Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
01.07.1858 ст.
семья № 60 по ревизии 1858 г. (крестьяне)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Никифор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно