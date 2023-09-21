Воробьева Феона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Феона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Малюгин Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
01.07.1858 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья № 60 по ревизии 1858 г. (крестьяне)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Никифор

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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