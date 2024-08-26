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Холзаков Алексей Фёдорович

Место рождения

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Холзаков Фёдор Ерофеевич

Мать: Холзакова Ирина Алексеевна

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холзакова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Холзакова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Холзакова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Холзакова) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Холзакова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
После 1846

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