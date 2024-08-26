Холзаков Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холзакова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Холзакова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Холзакова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Холзакова) Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Холзакова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Холзакова Анна Ивановна
Смерть
После 1846