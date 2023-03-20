Догадайло Алексей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Догадайло Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Догадайло Глеб Алексеевич
Мать ребёнка: Догадайло Ирина
Рождение ребёнка
1907
Сын: Догадайло Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Догадайло Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Догадайло Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Догадайло Ирина
Смерть
Неизвестно