Догадайло Алексей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Догадайло Алексей Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Догадайло Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Догадайло Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Догадайло Ирина

Рождение ребёнка
1907

Сын: Догадайло Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Догадайло Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Догадайло Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Догадайло Ирина

Смерть
Неизвестно
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