Мякотин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1898
Дочь: Улита
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякотин Георгий
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякотин Герасим
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Нонна
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некипелова Татьяна
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолина Просковья
Мать ребёнка: Мякотина Марья
Смерть
Неизвестно