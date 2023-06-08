Мякотин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1898

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотин Георгий

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотин Герасим

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Нонна

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некипелова Татьяна

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолина Просковья

Мать ребёнка: Мякотина Марья

Смерть
Неизвестно