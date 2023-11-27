Агрипина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Козьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно