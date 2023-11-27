Агрипина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Козьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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