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Оребина Фекла Спиридоновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

31.05.1884 ст.

Дата смерти

17.07.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

До 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1884 ст.

Отец: Оребин Спиридон Федотович

Мать: Оребина Татьяна Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
03.06.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Федотович Оребин и Ефимия Петровича Дерябина жена Матрона Трофимовна, все из Леднево.
Смерть
17.07.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От поноса.
Похороны
19.07.1884 ст.
Священник Николай Розанов. Дьякон Иоанн Румянцев.
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