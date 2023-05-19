Оребина Фекла Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения31.05.1884 ст.
Дата смерти17.07.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1884 ст.
Крещение
03.06.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Федотович Оребин и Ефимия Петровича Дерябина жена Матрона Трофимовна, все из Леднево.
Смерть
17.07.1884 ст.
От поноса.
Похороны
19.07.1884 ст.
Священник Николай Розанов. Дьякон Иоанн Румянцев.