Гомозов Тимофей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомозов Тимофей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 или 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1810

Отец: Гомозов Сергей Мартинович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1852

Жена: Гомозова Матрона Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Тимофея Сергеевича Гомозова и вдовы Матроны Михайловны Долговой.
Смерть
Неизвестно
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