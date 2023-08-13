Гомозов Тимофей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 или 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1810
Отец: Гомозов Сергей Мартинович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Тимофея Сергеевича Гомозова и вдовы Матроны Михайловны Долговой.
Смерть
Неизвестно