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Пожиткова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1871 ст.

Муж: Пожитков Владимир Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
у обоих второй брак
Рождение ребёнка
11.08.1873 ст.

Дочь: Васса Владимировна

Отец ребёнка: Пожитков Владимир Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.

Дочь: Матрена Владимировна

Отец ребёнка: Пожитков Владимир Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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