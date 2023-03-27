Пожиткова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1871 ст.
у обоих второй брак
Рождение ребёнка
11.08.1873 ст.
Дочь: Васса Владимировна
Отец ребёнка: Пожитков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.
Дочь: Матрена Владимировна
Отец ребёнка: Пожитков Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно