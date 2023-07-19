Хохрякова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хохряков Всеволод Тихонович
Отец ребёнка: Хохряков Тихон
Рождение ребёнка
02.11.1925
Сын: Хохряков Вячеслав Тихонович
Отец ребёнка: Хохряков Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохряков Тихон
Смерть
Неизвестно