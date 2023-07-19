Хохрякова Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохрякова Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хохряков Всеволод Тихонович

Отец ребёнка: Хохряков Тихон

Рождение ребёнка
02.11.1925

Сын: Хохряков Вячеслав Тихонович

Отец ребёнка: Хохряков Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохряков Тихон

Смерть
Неизвестно
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