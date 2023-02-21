Васнецова (Вейдеман) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова (Вейдеман) Ольга Андреевна

Васнецова (Вейдеман) Ольга Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Леонид Аркадьевич

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Васнецов Апполинарий Аркадьевич

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Васнецов Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васнецов Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1893

Дочь: Воинова Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Васнецов Константин Аркадьевич

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1899

Дочь: Свердлова Любовь Аркадьевна

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close