Васнецова (Вейдеман) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Леонид Аркадьевич
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Васнецов Апполинарий Аркадьевич
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Васнецов Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васнецов Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1893
Дочь: Воинова Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Васнецов Константин Аркадьевич
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1899
Дочь: Свердлова Любовь Аркадьевна
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Васнецов Аркадий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954