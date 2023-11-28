Могилевская (Меймурова) Наталия Иванова
Место рожденияс. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман Наталия Лукьяновна
Отец ребёнка: Могилевский Лукьян Иванов
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилевский Александр Лукьянов
Отец ребёнка: Могилевский Лукьян Иванов
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилевский Петр Лукьянов
Отец ребёнка: Могилевский Лукьян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Успенская церковь, с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
При муже
Место жительства
Неизвестно
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно