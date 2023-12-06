Мамонтова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.2001
Дочь: Мамонтова Виктория Романовна
Отец ребёнка: Мамонтов Роман Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Кира Романовна
Отец ребёнка: Мамонтов Роман Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно