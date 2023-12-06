Мамонтова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.2001

Дочь: Мамонтова Виктория Романовна

Отец ребёнка: Мамонтов Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Кира Романовна

Отец ребёнка: Мамонтов Роман Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Роман Сергеевич

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