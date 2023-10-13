Баэль Верналия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1834
Дата смерти29.09.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.12.1822
Муж: Баир Скард
Рождение
19.09.1834
Отец: Баэль Дариан
Мать: Аль Христа
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Баир Лиан
Отец ребёнка: Баир Скард
Рождение ребёнка
28.11.1859
Дочь: Ама-Баэль Камила
Отец ребёнка: Ама Кион
Смерть
29.09.1904
Бракосочетание
14.02.1928
Муж: Ама Кион