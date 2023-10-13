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Баэль Верналия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1834

Дата смерти

29.09.1904

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

1902 г.р.
1834 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.12.1822

Муж: Баир Скард

Рождение
19.09.1834

Отец: Баэль Дариан

Мать: Аль Христа

Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Баир Лиан

Отец ребёнка: Баир Скард

Рождение ребёнка
28.11.1859

Дочь: Ама-Баэль Камила

Отец ребёнка: Ама Кион

Смерть
29.09.1904
Бракосочетание
14.02.1928

Муж: Ама Кион

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