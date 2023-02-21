Шаманина Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1754

Муж: Шаманин Гаврил Никитич

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Шаманин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шаманин Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1773 ст.

Сын: Шаманин Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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