Шаманина Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1754
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Шаманин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Шаманин Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич
Рождение ребёнка
01.09.1773 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Гаврил Никитич
Смерть
Неизвестно