Морозкина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1943
Отец ребёнка: Морозкин Иван
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1949
Сын: Морозкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Морозкин Иван
Рождение ребёнка
03.08.1953
Сын: Морозкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Морозкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозкин Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно