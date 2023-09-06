Морозкина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозкина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1943

Сын: Морозкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Морозкин Иван

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1949

Сын: Морозкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Морозкин Иван

Рождение ребёнка
03.08.1953

Сын: Морозкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Морозкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Морозкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозкин Иван

Смерть
Неизвестно
Княж-Павлово, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Княж-Павлово, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
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