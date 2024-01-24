Евфимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти24.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1872
Дочь: Немцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич
Рождение ребёнка
22.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич
Рождение ребёнка
26.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Немцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
24.08.1902