Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

24.08.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1872

Дочь: Немцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.01.1876 ст.

Сын: Немцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.11.1878 ст.

Сын: Немцев Степан Иванович

Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 1882

Дочь: Немцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Немцев Иван Евcтихиевич

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
24.08.1902
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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