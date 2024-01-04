Гусева Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Антипов Федор Антипович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гусева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гусева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гусев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Николай
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург