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Гусева Пелагея Федоровна

Место рождения

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Антипов Федор Антипович

Мать: Татьяна Ивановна

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гусева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гусева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гусев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Николай

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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