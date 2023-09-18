Завилейский Иван Николаевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.
Дочь: Клясюк Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.
Дочь: Завилейская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1905 ст.
Дочь: Завилейская Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.
Сын: Завилейский Никифор Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно