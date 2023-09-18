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Завилейский Иван Николаевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Завилейский Николай Дмитриевич

Мать: Завилейская Татьяна Федотовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1891 ст.

Жена: Завилейская Пелагея Кондратьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.

Дочь: Клясюк Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Дочь: Завилейская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1905 ст.

Дочь: Завилейская Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Сын: Завилейский Никифор Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Пелагея Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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