Комурзанова (Попюк) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комурзанова (Попюк) Ольга Васильевна

Место рождения

Украина, Запорожская обл., Черниговский р-н, с. Александровка

Дата рождения

04.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1956

Отец: Попюк Василий Петрович

Мать: Величко Анна Савельевна

Украина, Запорожская обл., Черниговский р-н, с. Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1977

Дочь: Смирнова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сунцов Фёдор Фёдорович

Краснодарский рай, Павловский р-н, ст. Незамаевская
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