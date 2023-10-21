Комурзанова (Попюк) Ольга Васильевна
Место рожденияУкраина, Запорожская обл., Черниговский р-н, с. Александровка
Дата рождения04.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
04.11.1956
Отец: Попюк Василий Петрович
Мать: Величко Анна Савельевна
Украина, Запорожская обл., Черниговский р-н, с. Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1977
Дочь: Смирнова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сунцов Фёдор Фёдорович
Краснодарский рай, Павловский р-н, ст. Незамаевская