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Книпер Сергей Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1840

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1840

Отец: Книпер Христофор Христофорович

Мать: Книпер Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Книпер Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Книпер Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Книпер Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна

Рождение ребёнка
01.02.1874

Сын: Книпер Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Книпер Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Книпер Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна

Смерть
1916
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