Книпер Сергей Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1840
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1840
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Книпер Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Книпер Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Книпер Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна
Рождение ребёнка
01.02.1874
Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Книпер Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Книпер Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Книпер Анна Константиновна
Смерть
1916