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Кошкин Филимон Сергеевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кошкин Сергей Селиверстович

Мать: Кошкина Матрёна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кошкин Лаврентий Филимонович

Мать ребёнка: Катерина Варламовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анисья Филимоновна

Мать ребёнка: Катерина Варламовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Филимоновна

Мать ребёнка: Катерина Варламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Пелагея Софоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Филимоновна

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Софоновна

Смерть
Неизвестно
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