Кошкин Филимон Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кошкин Сергей Селиверстович
Мать: Кошкина Матрёна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кошкин Лаврентий Филимонович
Мать ребёнка: Катерина Варламовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анисья Филимоновна
Мать ребёнка: Катерина Варламовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Филимоновна
Мать ребёнка: Катерина Варламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Варламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Филимоновна
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Софоновна
Смерть
Неизвестно