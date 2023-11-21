Зайцев Николай Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Лука Егорович
Мать: Зайцева Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семынина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Михаил
Мать ребёнка: Зайцева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зацепилова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Александра Егоровна