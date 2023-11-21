Зайцев Николай Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Николай Лукьянович

Зайцев Николай Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Лука Егорович

Мать: Зайцева Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семынина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил

Мать ребёнка: Зайцева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зацепилова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Александра Егоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close