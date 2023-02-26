(Малашенкова) Мелания Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малашенкова) Мелания Андреева

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.12.1842

Дата смерти

08.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1842

Отец: Малашенков Андрей (Малахов)

Мать: Малашенкова Анна Моисеева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1844
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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