Синельникова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Самойлов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Самойлов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губачева Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Самойлов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно