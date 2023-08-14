Синельникова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Самойлов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Самойлов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губачева Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Самойлов Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно
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