Колерова евдокия михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колерова евдокия михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1923

Дочь: Колерова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Колеров тимофей

Рождение ребёнка
03.06.1924

Сын: Колеров николай тимофеевич

Отец ребёнка: Колеров тимофей

Рождение ребёнка
29.10.1926

Дочь: Колерова октябрина тимофеевна

Отец ребёнка: Колеров тимофей

Смерть
Неизвестно
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