Колерова евдокия михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1923
Дочь: Колерова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Колеров тимофей
Рождение ребёнка
03.06.1924
Сын: Колеров николай тимофеевич
Отец ребёнка: Колеров тимофей
Рождение ребёнка
29.10.1926
Дочь: Колерова октябрина тимофеевна
Отец ребёнка: Колеров тимофей
Смерть
Неизвестно