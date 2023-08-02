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(Канукова) София
(Канукова) София
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.1841
Пол
Женский
Отец
Кануков Дудар Азоевич
1810 г.р.
Мать
Канукова (Тулатова) Гошеймахо
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1841
Отец:
Кануков Дудар Азоевич
Мать:
Канукова Гошеймахо
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