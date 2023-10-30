Окушко (Лесина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окушко (Лесина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Окушко Николай Константинович

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гутова Стефанида Константиновна

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Окушко Константин Константинович

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Окушко Павел Константинович

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окушко Константин Карлович

Место жительства
Неизвестно
с. Троицкое
Смерть
Неизвестно
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