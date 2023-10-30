Окушко (Лесина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Окушко Николай Константинович
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гутова Стефанида Константиновна
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Окушко Константин Константинович
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Окушко Павел Константинович
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Окушко Константин Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Троицкое
Смерть
Неизвестно