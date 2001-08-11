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Санян Карина Валерьевна
Санян Карина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.2001
Пол
Женский
Отец
Санян Валерий Эдуардович
1973 г.р.
Мать
Санян (Кахтюрина) Елена Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2001
Отец:
Санян Валерий Эдуардович
Мать:
Санян Елена Александровна
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